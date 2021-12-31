Поліціянт застрелив у зоопарку рідкісного тигра, який напав на прибиральника — інцидент потрапив на відео

У зоопарку міста Нейплс в американському штаті Флорида поліціянт застрелив рідкісного малайського тигра на прізвисько Еко. Як повідомляє видання TMZ, це сталося після того, як тигр напав на прибиральника, який увійшов у заборонену зону і спробував чи то погладити, чи то нагодувати хижака. Відео з нагрудної камери поліцейського було опубліковано у соцмережі Facebook офісом шерифа округу Коллієр. Чути, як хлопець, якого Еко схопив за руку і не відпускав, виє від болю, коли до нього наближаються правоохоронці.

Поліцейський вистрілив тварині в голову. 26-річного прибирача госпіталізовано із серйозною травмою. Повідомляється, що в його обов'язки входило прибирати в туалетах і сувенірному магазині. До вольєрів з тваринами він не мав наближатися.

Малайського тигра занесено до Червоної книги. У світі залишилося менше 200 представників цього виду, що вважається національним символом Малайзії.

Еко народився 12 листопада 2013 року у зоопарку Сіетла. До Нейплса його перевезли на початку 2020 року.

Раніше «ФАКТИ» писали — Лев у зоопарку відкусив руку дворічної дівчинки — її батько впав у кому, побачивши це.

36

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter