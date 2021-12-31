Яхта мільярдера протаранила та затопила танкер

Яхта американського мільярдера Дж. Р. Рідінгера вартістю 51 мільйон доларів врізалася в танкер, що перевозив газ, і затопила його. Як повідомляє видання The New York Post, аварія сталася на Багамах. Супер'яхта Utopia IV завдовжки 63 метри зіткнулася з 49-метровим танкером Tropic Breeze біля узбережжя острова Нью-Провіденс.

«Катастрофічна сила зіткнення пробила корму танкера, внаслідок чого він занурився на дно океану на глибину близько 2000 футів (близько 610 метрів)», — повідомила компанія Maritime Management, якій належить судно, що затонуло. Підняти танкер на поверхню вже не вдасться.

Щодо потенційної шкоди навколишньому середовищу, в компанії заявили, що всі «нестійкі матеріали», у тому числі зріджений нафтовий газ, «випаровуватимуться при контакті з поверхневим повітрям».

Члени екіпажу танкера були врятовані іншою супер'яхтою під назвою Amara, що проходила повз.

Незрозуміло, чи був Райдінгер, генеральний директор маркетингової компанії Market America та торгового інтернет-майданчика Shop.com, на борту Utopia IV.

В інтер'єрі розкішної яхти використано речі таких брендів Hermes та Armani. У каюті власника є джакузі та басейн зі скляним дном.

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