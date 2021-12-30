Їх більше немає серед нас: знамениті люди, з якими світ попрощався 2021 року

Рік був наповнений не лише радісними подіями, а й сумними. Світ попрощався з багатьма відомими людьми. «ФАКТИ» зібрали інформацію про тих, хто назавжди пішов у 2021 році.

Січень

2 січня — Володимир Коренєв (80 років), відомий радянський актор, виконавець ролі Іхтіандра у фільмі «Людина-амфібія». Помер від коронавірусної інфекції.

4 січня — Таня Робертс (65 років), популярна американська актриса та фотомодель. Прославилася завдяки ролі дівчини Джеймса Бонда у фільмі «Вид на вбивство» та картині «Шина — королева джунглів». Причина смерті — зараження крові.

5 січня — Колін Белл (74 роки), легендарний англійський футболіст. Один із найкращих гравців в історії «Манчестер Сіті». Виступав також за збірну Англії. Хворів на рак кишечника.

Колін Белл

11 січня — Шелдон Адельсон (87 років), відомий американський бізнесмен, мільярдер, медіа-магнат. Причина смерті — лімфома.

12 січня — Митрополит Філарет (85 років), ієрарх БПЦ, митрополит Мінський і Слуцький, Патріарший екзарх усієї Білорусі. Помер від ковіду.

14 січня — Борис Грачевський (71 рік), радянський та російський кінорежисер, сценарист. Прославився як творець дитячого кіножурналу «Єралаш». Помер від ковіда.

Борис Грачевський

16 січня — Філ Спектор (81 рік), відомий американський музичний продюсер. Працював з The Beatles, Джоном Ленноном, Джорджем Харрісоном, Айком та Тіною Тернер, Леонардом Коеном. Помер від коїда у в'язниці, де відбував покарання за вбивство актриси Лани Кларксон.

23 січня — Ларрі Кінг (87 років), легендарний американський тележурналіст, один з найкращих інтерв'юерів у світі. Помер від ковіда.

Ларрі Кінг

- Альберто Грімальді (95 років), відомий італійський кінопродюсер. Зняв фільми «На кілька доларів більше», «Гарний, поганий, злий», «Останнє танго в Парижі».

28 січня — Василь Лановий (87 років), відомий радянський актор, народний артист СРСР. Зіграв у фільмах «Як гартувалася сталь», «Анна Кареніна», «Офіцери», «Дні Турбіних». Підтримав анексію Криму Росією у 2014 році. 2018 року був довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах. Причина смерті — пневмонія.

31 січня — Тетяна Іваненко (79 років), радянська актриса театру та кіно. Служила у Театрі на Таганці. Знялася у фільмах «Служили два товариші», «Увага, цунамі!». Тетяна мала роман із Володимиром Висоцьким. За непідтвердженими даними, батьком дочки Іваненко Анастасії Володимирівни є Висоцький.

Лютий

2 лютого — Том Мур (100 років), британський ветеран Другої світової війни. На початку пандемії коронавірусу організував збір коштів на користь британських медиків, чим привернув увагу світової громадськості та отримав від королеви Єлизавети II орден.

6 лютого — Джордж Шульц (100 років), відомий американський державний діяч. Обіймав посаду державного секретаря США з 1982 по 1989 рік.

10 лютого — Ларрі Флінт (78 років), скандальний видавець та власник стрип-клубів. Видавав журнал Hustler, який американська влада віднесла до розряду порнографічних. Причина смерті — хвороба серця.

13 лютого — Юрій Власов (85 років), знаменитий радянський важкоатлет, уродженець Макіївки. Олімпійський чемпіон 1960 року, чотириразовий чемпіон світу, володар 31 світового рекорду. Причиною смерті став тромб.

18 лютого — Андрій М'ягков (82 роки), знаменитий радянський актор. Зіграв у фільмах «Іронія долі, або З легкою парою!», «Службовий роман», «Брати Карамазови», «Дні Турбіних». Причина смерті — гостра серцева недостатність.

Андрій М'ягков

22 лютого — Катерина Градова (74 роки), популярна радянська актриса. Зіграла у серіалах «17 миттєвостей весни» та «Місце зустрічі змінити не можна». Причина смерті — інсульт.

Березень

7 березня — Олів'є Дассо (69 років), французький мільярдер та політик, депутат парламенту. Загинув у результаті краху вертольота.

8 березня — Тетяна Полякова (61 рік), популярна російська письменниця, автор безлічі детективів (було видано понад 80 книг). Причина смерті — онкологічне захворювання.

10 березня — Людмила Лядова (95 років), відомий радянський композитор, піаністка та співачка. Автор пісень «Диво-пісня», «Старий марш», «Барабан». Померла від ковіда.

Людмила Лядова

17 березня — Джон Магуфулі (61 рік), президент Танзанії. Було обрано восени 2015 року. Магуфулі відмовлявся вводити заходи захисту населення від коронавірусу, пропонував захищатися та лікуватися молитвами. Помер від ковіда.

20 березня — Євген Нестеренко (83 роки), відомий радянський та російський оперний співак, бас. Співав на найкращих оперних сценах у світі. Останні роки жив у Відні, де й помер від ковіда.

23 березня — Джордж Сігал (87 років), відомий американський актор. Зіграв у фільмах «Хто боїться Вірджинії Вулф?», «Меморандум Квіллера», «Філін та кішечка», «Кумедні пригоди Діка та Джейн», «Вже хто б говорив». Причина смерті — ускладнення після шунтування.

25 березня — Олександр Липницький (68 років), російський музикант та журналіст. Був бас-гітаристом у рок-групі «Звуки Му». Дружив з багатьма рок-музиками, включаючи Бориса Гребенщикова, Майка Науменка, Олександра Башлачова. Загинув через нещасний випадок — провалився під лід на Москва-ріці.

Квітень

5 квітня — Володимир Гендлін (84 роки), відомий російський спортивний коментатор, експерт з боксу. Завдяки Гендліну були організовані регулярні покази боксерських поєдинків у Росії та низці колишніх радянських республік. У березні 2021 року він переніс значний інфаркт, після чого заразився коронавірусом. Це й спричинило смерть.

- Пол Ріттер (54 роки), популярний британський актор. У мінісеріалі «Чорнобиль» зіграв роль Анатолія Дятлова.

9 квітня — принц Філіп, герцог Единбурзький, чоловік британської королеви Єлизавети II (99 років) .

Британська королева Єлизавета II втратила чоловіка – принца Філіпа



13 квітня — Леонід Борткевич (71 рік), відомий радянський та білоруський співак, соліст ансамблю «Пісняри». Причина смерті — цукровий діабет.

16 квітня — Хелен Маккрорі (52 роки), британська актриса. Зіграла Нарцису Малфой у трьох частинах Гаррі Поттера, а також одну з головних жіночих ролей у серіалі Гострі козирки. Причина смерті — рак молочної залози.

20 квітня — Ідріс Дебі (68 років), президент Чаду. Загинув у ході бойових дій, командував урядовою армією, яка воювала проти повстанців.

27 квітня — Кахі Кавсадзе (85 років), відомий радянський та грузинський актор. Знявся у фільмах «Біле сонце пустелі», «Мелодії Верійського кварталу», «Саджанці», «Дерево бажання». Помер від ковіда.

28 квітня — Майкл Коллінз (90 років), американський астронавт, перша людина, яка здійснила вихід у відкритий космос двічі. Помер від раку.

Майкл Коллінз

Травень

7 травня — Володимир Качан (73 роки), радянський та російський актор та співак. Зіграв у фільмах «Петрівка, 38», «Бідна Настя», «Три дні в Одесі». Причина смерті — ковід.

— Єгор Лігачов (100 років). Відомий радянський партійний та державний діяч, член Політбюро ЦК КПРС, секретар ЦК КПРС, один із ініціаторів розбудови. Причина смерті — пневмонія.

15 травня — Джордже Мар'янович (89 років), сербський співак та актор, користувався величезною популярністю в СРСР. Помер від ковіда.

19 травня — Тетяна Проценко (53 роки), радянська та російська актриса, зіграла Мальвіну у фільмі «Пригоди Буратіно». Причина смерті — рак.

23 травня — Ніна Шацька (81 рік), радянська актриса, зіграла у фільмах «Інспектор Лосєв», «Візит до Мінотавра», «Сукіні діти». Була одружена з Валерієм Золотухіним, народила від нього сина. Другий чоловік — Леонід Філатов. Причина смерті — ковід.

25 травня — Григор Бедрос XX (86 років), Патріарх Вірменської католицької церкви. Помер у Бейруті.

31 травня — Lil Loaded (справжнє ім'я Дашон Моріс Робертсон, 20 років), американський репер, зірка YouTube. Застрелився через зраду коханої дівчини.

Червень

6 червня — Резо Габріадзе (84 роки), радянський та грузинський сценарист, драматург, режисер. Написав сценарії до легендарних грузинських короткометражних фільмів «Глечик», «Лімонний торт», «Підкорювачі гір», а також до комедій «Не журись!», «Міміно», «Кін-дза-дза!». Помер після тривалої недуги.

14 червня — Ліза Бейнс (65 років), американська актриса, зірка безлічі популярних серіалів, у тому числі «Фрейзер», «Клієнт завжди мертвий», «Відчайдушні домогосподарки», «Хороша дружина». Була збита на вулиці скутеристом, померла від отриманих травм.

15 червня — Володимир Шаталов (93 роки), радянський космонавт, двічі Герой Радянського Союзу.

Володимир Шаталов

23 червня — Віктор Балашов (96 років), легендарний радянський телевізійний диктор.

28 червня — Георгій Маміконов (76 років), радянський і російський співак, засновник і керівник шоу-групи «Доктор Ватсон». Причина смерті — ковід.

Липень

2 липня — Микола Сліченко (86 років), радянський та російський актор та співак, народний артист СРСР. Художній керівник Московського музично-драматичного циганського театру «Ромен» (1977−2021). Причина смерті — хвороба легень.

Микола Сліченко

5 липня — Річард Доннер (91 рік), американський режисер, зняв популярні фільми «Омен», «Супермен», «Леді-яструб», «Балбеси», «Смертельна зброя».

- Рафаелла Карра (78 років), італійська співачка та актриса. Її пісні мали велику популярність у СРСР.

Рафаелла Карра

- Володимир Меньшов (81 рік), радянський та російський режисер та актор. Зняв культові фільми «Москва сльозам не вірить», «Кохання та голуби», «Ширлі-мирлі». Чоловік актриси Віри Алентової, батько актриси та телеведучої Юлії Меньшової. Підтримав анексію Криму у 2014 році. Причина смерті — ковід.

13 липня — Олександр Стефанович (76 років), радянський та російський режисер, сценарист, письменник. Зняв фільми «Піна», «Душа», «Почни спочатку». З 1977 по 1981 був одружений на Аллі Пугачової, є творцем сценічного образу співачки тих років. Причина смерті — ковід.

15 липня — Петро Мамонов (70 років), радянський та російський рок-музикант, актор, лідер гурту «Звуки Му». Зіграв у фільмах «Голка», «Таксі-блюз», «Острів», «Цар». Причина смерті — ковід.

Петро Мамонов

26 липня — Джої Джордісон (46 років), американський рок-музикант, барабанщик гурту Slipknot. Неодноразово включався до списків найкращих рок-барабанщиків в історії. Помер уві сні.

Серпень

1 серпня — Анатолій Рудаков (71 рік), радянський та російський актор, знявся у фільмах «Мерседес уникає погоні», «Знайти та знешкодити», «У пошуках капітана Гранта». Причина смерті — ковід.

2 серпня — Віталій Шишов (26 років), білоруський опозиціонер, голова громадської організації «Білоруський дім в Україні». Убито у Києві.

Віталій Шишов

9 серпня — Сергій Ковальов (91 рік), радянський та російський правозахисник. Один із авторів Російської Декларації прав людини та громадянина (1991). Був головою Російського історико-просвітницького та правозахисного товариства «Меморіал».

10 серпня — Тоні Еспозіто (78 років), легендарний канадський хокейний воротар. Учасник Суперсерії-72 у складі збірної Канади, що грала проти борної СРСР. Причина смерті — рак підшлункової залози.

Тоні Еспозіто

12 серпня — Уна Стаббс (84 роки), британська актриса. Зіграла роль місіс Хадсон у серіалі «Шерлок» із Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі. Померла після тривалої хвороби.

14 серпня — Ігор Ойстрах (90 років), радянський скрипаль та диригент, народний артист СРСР, син Давида Ойстраха. Причина смерті — гостра серцева недостатність.

15 серпня — Герд Мюллер (75 років), легендарний німецький футболіст, один із найкращих бомбардирів в історії світового футболу. На чемпіонатах світу забив 14 голів, цей результат залишався рекордним упродовж 32 років. Поліпшив досягнення Мюллера на один гол бразилець Роналдо у 2006 році. Усього за збірну ФРН Мюллер забив 68 голів у 62 матчах. Чемпіон світу та Європи, триразовий володар Кубка європейських чемпіонів у складі «Баварії». Причина смерті — хвороба Альцгеймера.

21 серпня — Марія, княгиня-консорт Ліхтенштейна (81 рік), дружина правлячого князя Ліхтенштейна Ганса-Адама II. Причина смерті — інсульт.

24 серпня — Чарлі Уоттс (80 років), британський рок-музикант, барабанщик легендарного гурту The Rolling Stones. У 2016 році він посів 12-е місце у списку «100 найбільших барабанщиків усіх часів» за версією журналу Rolling Stone. У списку 50 найкращих барабанщиків року за версією журналу Classic Rock посідає 10-те місце.

26 серпня — Володимир Шадрін (73 роки), радянський хокеїст. Дворазовий олімпійський чемпіон та п'ятикратний чемпіон світу у складі збірної СРСР. Причина смерті — ковід.

Вересень

2 вересня — Мікіс Теодоракіс (96 років), грецький композитор, автор безлічі симфоній, а також музики до фільму «Грек Зорба», зокрема танцю сиртаки. Сіртаки став одним із символів Греції. Багато хто вважає його народним. Помер після тривалої недуги.

6 вересня — Жан-Поль Бельмондо (88 років), знаменитий французький актор, один із символів нової хвилі французького кінематографа. Зіграв у культових фільмах «На останньому подиху», «Божевільний П'єро», «Баловень долі», а також у комерційних картинах «Картуш», «Повторний шлюб», «Жахливість», «Гра в чотири руки», «Професіонал». Володар премій Сезар, Золотий лев, а також премії Канського міжнародного кінофестивалю. 2001 року переніс інсульт, після якого так і не зміг повністю оговтатися.

Жан-Поль Бельмондо

- Майкл Ньютон (69 років), американський письменник, автор багатьох детективів, заснованих на реальних злочинах, які не вдалося розкрити ні поліції, ні ФБР.

7 вересня — Борис Краснов (60 років), російський художник-сценограф, дизайнер, продюсер. Був постановником «Різдвяних зустрічей» Алли Пугачової, показів колекцій Валентина Юдашкіна. Причина смерті — другий інсульт, викликаний ковідом. Помер у хоспісі.

Борис Краснов

11 вересня — Марія Мендіола (69 років), іспанська співачка, учасниця популярного дуету Baccara.

19 вересня — Джиммі Гривз (81 рік), англійський футболіст, у складі збірної Англії виграв чемпіонат світу у 1966 році. Через два роки став бронзовим призером чемпіонату Європи. Займає перше місце за кількістю забитих голів (357) у списку найкращих бомбардирів вищого дивізіону англійської ліги всіх часів.

21 вересня — Віллі Гарсон (57 років), американський актор, зіграв Стенфорда Блетча в серіалах «Секс у великому місті» та «І просто так». Причина смерті — рак підшлункової залози.

26 вересня — Алан Ланкастер (72 роки), британський рок-музикант, бас-гітарист, засновник гурту Status Quo. Причина смерті — розсіяний склероз.

Жовтень

3 жовтня — Дан Петреску (68 років), румунський бізнесмен-мільярдер, один із найбагатших людей у Румунії (3,3 мільярда доларів). Загинув разом із дружиною та сином в авіакатастрофі в Італії.

13 жовтня — Бела Руденко (88 років), радянська оперна співачка (колоратурне сопрано), народна артистка СРСР. Народилася в Антрациті Луганська область. Починала свою кар'єру в Одесі та Києві, потім стала солісткою Великого театру у Москві.

18 жовтня — Колін Пауелл (84 роки), американський військовий і політик, брав участь у війні у В'єтнамі. Обіймав посаду радника президента США з національної безпеки при Рональді Рейгані. Джордж Буш молодший зробив Пауелла державним секретарем США. Причина смерті — ковід.

Колін Пауелл

21 жовтня — Галина Гатчинс (42 роки), американський кінооператор, уродженка України. Застрелено під час знімання вестерну «Раст». Зброя на момент фатального пострілу була в руках знаменитого актора Алека Болдвіна.

Галина Хатчінс

23 жовтня — Олександр Рогожкін (72 роки), радянський та російський кінорежисер, сценарист. Зняв культові комедії «Особливості національного полювання», «Особливості національної риболовлі», а також військову драму «Зозуля». Помер після тривалої недуги.

24 жовтня — Кшиштоф Кершновський (70 років), польський актор, зіграв у фільмах «Людина з мармуру», «Ва-банк» та «Ва-банк II, або удар у відповідь».

29 жовтня — Ігор Кирилов (89 років), диктор радянського та російського телебачення, народний артист СРСР. Був диктором програми «Час» понад 20 років. За півтора місяці до смерті опав у Боткінську лікарню із тромбозом кінцівок. Йому ампутували ногу. Потім заразився коронавірусом.

Ігор Кирилов

Листопад

1 листопада — Юрій Клепіков (86 років), радянський сценарист і драматург. Написав сценарії до фільмів «Історія Асі Клячиної, яка любила, та не вийшла заміж», «Сьомий супутник», «Даурія», «Сходження», «Пацани».

11 листопада — Фредерік Віллем де Клерк (85 років), колишній президент ПАР. Звільнив із в'язниці Нельсона Манделу. Лауреат Нобелівської премії миру. Причина смерті — рак.

12 листопада — Рон Флауерс (87 років), англійський футболіст, чемпіон світу 1966 року у складі збірної Англії.

20 листопада — Валерій Гаркалін (67 років), радянський і російський актор, зіграв у фільмах «Катала», «Ширлі-мирлі», «Конвалія срібляста», серіалі «Між нами, дівчатками». Причина смерті — ковід.

21 листопада — Ніна Русланова (75 років), радянська та російська актриса, зіграла у фільмах «Короткі зустрічі», «Афоня», «Циган», «Не стріляйте у білих лебедів», «Зимова вишня», «Собаче серце», «Настройщик». Причина смерті — тривала хвороба на тлі зараження коронавірусом.

Ніна Русланова

28 листопада — Олександр Градський (72 роки), радянський та російський співак, композитор, поет, музикант. Виконавець пісні «Як молоді ми були». Автор музики більш ніж до 40 художніх фільмів, кількох десятків документальних та мультиплікаційних фільмів. Упродовж кількох років був наставником у російській версії телепроекту «Голос». Причина смерті — ішемічний інсульт.

Олександр Градський

29 листопада — Володимир Наумов (93 роки), радянський та російський кінорежисер. Зняв разом з Олександром Аловим низку фільмів, які стали класикою радянського кінематографа — Павло Корчагін, Біг, Легенда про Тіле, Тегеран-43, Берег.

Грудень

3 грудня — Ніна Ургант (92 роки), радянська і російська актриса, зіграла у фільмах «Білоруський вокзал», «На все життя». Мати актора та телеведучого Андрія Урганта, бабуся актора та телеведучого Івана Урганта.

5 грудня — Марк Рудінштейн (75 років), радянський та російський режисер та продюсер. Засновник кінофестивалю «Кінотавр». Був організатором першого рок-фестивалю у СРСР. Також організовував концерти рок-гурту «Машина часу». 17 листопада переніс інфаркт, був у стан штучної коми.

Марк Рудінштейн

11 грудня — Енн Райс (80 років), американська письменниця, автор культового роману «Інтерв'ю з вампіром». Причина смерті — ускладнення після інсульту.

13 грудня — Сергій Соловйов (77 років), радянський і російський режисер, зняв культові фільми «Сто днів після дитинства», «Асса», «Чорна троянда — емблема печалі, червона троянда — емблема кохання». Причина смерті — серцевий напад.

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