У Китаї відтворили одне із семи легендарних чудес світу

У китайському місті Шанхай офіційно відкрили першу частину комплексу під назвою «1000 дерев». Як повідомляє видання Dezeen, творці проєкту під керівництвом британського дизайнера Томаса Гезервіка спробували відтворити Висячі сади Семіраміди у Вавилоні — одне з семи легендарних чудес світу, відомих в античні часи.

У комплексі розташується торговельно-розважальний центр. Його площа займе 300 тисяч квадратних метрів.

Будинки прикрашають колони з висадженими на вершинах деревами 70 різних видів. Коли проєкт буде повністю завершено, кількість колон з деревами, оснащених системою автоматичного поливу, складе рівно тисячу.

Другу чергу проєкту мають намір здати за два роки.

Висячі сади Семіраміди, як вважають, являли собою споруду з каскадом багаторівневих садів, де росли численні породи дерев, чагарників і виноградних ліз, що справляло враження великої зеленої гори.

Раніше «ФАКТИ» писали — Китайці знайшли на зворотному боці Місяця загадкову «хатинку».

Фото Qingyan Zhu/Heatherwick Studio

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