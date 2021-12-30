Чорногорія посилила правила в'їзду для українців: які документи потрібно пред'являти на кордоні

Невдовзі після Таїланду рішення про посилення в'їзду іноземців затвердили й у Чорногорії, де погіршилася епідемічна ситуація — нові правила набирають чинності з неділі, 2 січня 2022 року.

Як повідомили в посольстві України в Чорногорії, в'їзд дозволять громадянам, які мають або сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу (друга доза отримана не більше, ніж за шість місяців до в'їзду), або підтвердження про перенесену хворобу COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес- тест на антиген — зроблені не менше ніж за 10 днів і не більше ніж за 180 днів).

«В обох випадках додатково необхідно мати або негативний ПЛР-тест не старший за 72 години, або експрес-тест на антиген не старший за 48 годин» , — зазначили у посольстві та додали, що більше в'їжджати на територію цієї держави лише з негативним тестом не можна.

Зазначені обмеження запровадили до 12 січня.

Нагадаємо, що у низці європейських країн запровадили жорсткі обмеження через коронавірус на період різдвяних свят.

Фото з Pixabay

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