Жінка п'ять годин просиділа у самоізоляції в туалеті літака — після того, як у неї виявився позитивним тест на ковід

Вчителька з американського штату Мічиган Маріса Фотіео прямувала до Ісландії літаком авіакомпанії Icelandair. Вже під час польоту над Атлантичним океаном з Чикаго до Рейк'явіка жінка відчула себе погано і вирішила пройти експрес-тест на коронавірус, який був у неї із собою. Результат виявився позитивним. Тоді, як пише видання People, Маріса добровільно вирішила відправити себе на самоізоляцію, щоб не наражати на небезпеку інших пасажирів. І замкнулась у туалеті літака, де просиділа п'ять годин.

«На борту літака було 150 людей, і я найбільше боялася заразити їх. Це був шалений досвід», — розповіла Маріса.

Відео з незвичайного «карантину» вона опублікувала у соцмережі TikTok. Воно набрало понад 4,2 мільйона переглядів та понад 1,4 мільйона лайків.

У туалеті американка продовжувала сидіти у масці. Після прибуття до Ісландії вона вирушила на карантин до готелю Червоного хреста. Там її відвідала стюардеса, яка постачала її в туалеті їжею та водою. Вона передала їй квіти та маленьку ялинку, щоб Марісі було не так самотньо зустрічати Різдво.

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