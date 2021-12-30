27.08 / 27.30 30.50 / 30.92
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Джефф Безос найняв тренера Тома Круза і вразив користувачів мережі накачаним торсом

10:35 30 грудня 2021
Джефф Безос та Лорен Санчес

Один з найбагатших людей світу Джефф Безос, засновник інтернет-магазину Amazon та власник аерокосмічної компанії Blue Origin, вразив користувачів мережі своїм перетворенням.

До мережі потрапили знімки, зроблені під час відпустки, яку 57-річний Джефф проводить на острові Сен-Бартелемі у Карибському морі — разом зі своєю коханою Лорен Санчес. На них Безос зображений з оголеним накачаним торсом. Користувачів мережі вразила фігурою бізнесмена, який раніше не відзначався атлетичною будовою тіла. Пішли чутки про те, що мільярдер досягнув цього за допомогою гормонів. Однак, це не так. Видання Page Six повідомляє, що Джефф найняв колишнього тренера кінозірки Тома Круза — Веслі Окерсона. І той, за допомогою суворої дієти та інтенсивних вправ, допоміг Безосу за кілька місяців привести себе у чудову фізичну форму — на радість Лорен.

52-річна журналістка та телеведуча, заради якої Безос розлучився зі своєю дружиною Маккензі, і сама може похвалитися чудовою для її років фігурою. Схоже, Джефф хоче відповідати запитам своєї подруги.

Раніше «ФАКТИ» писали — Джефф Безос приревнував свою подругу до Леонардо Ді Капріо та пригрозив спихнути його з урвища.

Фото Instagram

47

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Салат «Зимова казка»

Просто «бомба»: Людмила Борщ запропонувала новорічний салат «Зимова казка» — такий смачний, що у захваті будуть навіть найпримхливіші гості

Газовий котел

З 1 січня всім українцям перерахують розмір абонплати за газ

поліція

«МВС України, де наші гроші?»: в мережі поліціянти вимагають перегляду зарплатні

Пенсія в Україні

Підвищення пенсій з 1 січня: хто отримуватиме не менше 10 340 грн на місяць

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.