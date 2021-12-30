Джефф Безос найняв тренера Тома Круза і вразив користувачів мережі накачаним торсом

Один з найбагатших людей світу Джефф Безос, засновник інтернет-магазину Amazon та власник аерокосмічної компанії Blue Origin, вразив користувачів мережі своїм перетворенням.

До мережі потрапили знімки, зроблені під час відпустки, яку 57-річний Джефф проводить на острові Сен-Бартелемі у Карибському морі — разом зі своєю коханою Лорен Санчес. На них Безос зображений з оголеним накачаним торсом. Користувачів мережі вразила фігурою бізнесмена, який раніше не відзначався атлетичною будовою тіла. Пішли чутки про те, що мільярдер досягнув цього за допомогою гормонів. Однак, це не так. Видання Page Six повідомляє, що Джефф найняв колишнього тренера кінозірки Тома Круза — Веслі Окерсона. І той, за допомогою суворої дієти та інтенсивних вправ, допоміг Безосу за кілька місяців привести себе у чудову фізичну форму — на радість Лорен.

Lots of folks have jumped to the conclusion Jeff Bezos can only get the body we've now seen with the help of human growth hormones -- HGH -- but sources connected to Jeff tell TMZ it's all B.S. https://t.co/VkP4uNYK94 — TMZ (@TMZ) December 29, 2021

52-річна журналістка та телеведуча, заради якої Безос розлучився зі своєю дружиною Маккензі, і сама може похвалитися чудовою для її років фігурою. Схоже, Джефф хоче відповідати запитам своєї подруги.

EXCLUSIVE: Shirtless Jeff Bezos canoodles with Lauren Sánchez on yacht in St. Barts https://t.co/mXIqfP4xQX pic.twitter.com/zgxSCYek8A - New York Post (@nypost) December 27, 2021

Раніше «ФАКТИ» писали — Джефф Безос приревнував свою подругу до Леонардо Ді Капріо та пригрозив спихнути його з урвища.

Фото Instagram

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