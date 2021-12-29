Путін наполіг на переговорах з Байденом 30 грудня

У четвер, 30 грудня, відбудеться телефонна розмова між президентом США Джо Байденом та російським лідером Володимиром Путіним. Про це заявила журналістам на брифінгу у Вашингтоні офіційний представник Ради національної безпеки США Емілі Хорн. Вона наголосила, що запросив проведення бесіди Кремль. Нагадаємо, це буде вже друга за грудень телефонна розмова президентів США та Росії.

Раніше Вашингтон і Москва повідомляли, що наступний раунд переговорів між Байденом та Путіним заплановано на 10 січня. Проте Кремль наполіг на ще одній бесіді. Вона намічена на 30 грудня, 14:30 за київським часом. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив цю інформацію.

За даними Емілі Хорн, мова знову йтиме про Україну. Кремль вимагає гарантії того, що Україна не стане членом НАТО.

«Президент Байден, коли говоритиме з президентом Путіним, ясно дасть зрозуміти, що ми продовжимо тісно координувати з нашими союзниками та партнерами з усіх цих питань», — сказала Хорн.

За її словами, президенти торкнуться цілого спектра проблем, зокрема досягнутої домовленості щодо відновлення роботи дипломатичних місій двох країн у повному обсязі, майбутньої зустрічі на майданчику ОБСЄ та засідання Ради Росія — НАТО.

Тим часом державний секретар США Ентоні Блінкен зателефонував 29 грудня президентові України Володимиру Зеленському.

«Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні поговорив із президентом України Володимиром Зеленським. Держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед нарощуванням військової могутності Росії на кордонах України. Вони обговорили зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України та майбутні дипломатичні переговори з Росією», — йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», після телефонної розмови з Байденом, яка відбулася 7 грудня, Путін наполегливо просуває ідею надання Росії письмових гарантій того, що НАТО не розширюватиметься на Схід, що Україна, Грузія та Молдова не стануть членами альянсу, а Північноатлантичний блок не буде розміщувати на території цих держав своїх військовослужбовців та озброєння.

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Інакше заявив Путін, Росія розглядає різні варіанти дій у відповідь. При цьому Кремль кілька разів заявляв, що Росія не збирається вдиратися на територію України. США та їхні союзники по НАТО, а також Євросоюз попередили Москву, що вона заплатить дуже високу ціну, якщо це вторгнення все ж таки відбудеться.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що президент Байден підписав закон про оборонний бюджет США на 2022 рік. У ньому передбачено військову допомогу Україні на суму 300 мільйонів доларів.

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