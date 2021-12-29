«Майже красень»: Кім Чен Ина, який різко схуднув, не впізнали користувачі мережі

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, який почав цього року худнути, продовжує скидати вагу. На останніх фото, що біли опубліковані державними ЗМІ та з'явилися в мережі, користувачі не впізнали його. «Майже красень», «Ну треба ж, як помолодшав», — писали в коментарях. Багато хто припустив, що насправді це інша людина — двійник керівника КНДР. «У нього більше дублерів, ніж у голлівудської кінозірки», — писали вони.

Kim Jong Un continues to look slimmer than ever as he addresses officials on North Korea's 'next stage of victory' https://t.co/gWlr7YfXUv — Daily Mail Online (@MailOnline) December 29, 2021

Як повідомляє видання Daily Mail, сильно схудлий Кім Чен Ин, якому приблизно близько 37 років, виступив перед північнокорейськими чиновниками, оголосивши про «черговий етап перемоги Кореї» на тлі економічної кризи, спричиненої коронавірусом і санкціями.

За весь час свого десятирічного правління Кім Чен Ин страждав на ожиріння — у той час, як багато жителів країни голодували. Раптове схуднення диктатора викликало чутки про те, що він серйозно хворий.

Представники влади наполягають на тому, що Кім Чен Ин, який схуд майже на 20 кілограмів, здоровий, але став менше їсти «заради країни», яка бореться з серйозним браком продовольства. При цьому на державному телебаченні заявило, що «виснажений» стан Кіма «розбиває серця наших людей».

Раніше «ФАКТИ» писали — Південнокорейському двійнику Кім Чен Ина загрожують смертю за неповагу до лідера КНДР.

Фото KCNA

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