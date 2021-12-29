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Змерзлий собака дав зрозуміти господині, чого хоче — відео набрало майже дев'ять мільйонів переглядів

19:30 29 грудня 2021
Пес Селем

28-річна жителька Лас-Вегаса Лекс Марі опублікувала у соцмережі TikTok відео, яке набрало вже майже дев'ять мільйонів переглядів. У ролику її п'ятирічний собака на прізвисько Селем сидить на дивані, махає хвостом і багатозначно дивиться на господиню. Коли та каже йому: «Селем, що ти хочеш? Візьми це, візьми», пес підіймається і радісно біжить до своєї клітки, на якій висить його тепла піжама, хапає її та тягне до Лекс.

«Ти хочеш надіти піжаму? Добре, давай її надягнемо», — каже жінка. Далі задоволений Селем постає вже одягненим.

Лекс пояснила, що її гладкошерстий собака, нечистопородний доберман, часто мерзне. Тому бажає, щоб його тепло одягали, або забирається під ковдру. І щоразу гіпнозує Лекс поглядом до того часу, поки вона виконає його мовчазне прохання.

«Це одне з наймиліших відео з усіх, що я бачила», «Він такий гарний у своїй піжамі», «Я можу дивитися це нескінченно», — писали користувачі мережі.

@siriuslysalem

Коли Salem gets cold he sits and cry's until I put one on him. I've been hanging them up on the dog kennel & he's started bringing them to me

original sound — Sirius & Salem

Раніше «ФАКТИ» писали — «Справжній любитель кіно»: собака розвеселив мережу, копіюючи героя мультфільму «101 далматинець» (відео).

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