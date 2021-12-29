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В Росії остаточно розправилися з «Меморіалом» — правозахисний центр ліквідовано

12:10 29 грудня 2021
Центр Меморіал

У Москві суд ухвалив рішення про ліквідацію центру «Меморіал», який займався правозахисною діяльністю, зокрема, визнаючи політичними ув'язненими кримських татар, незаконно кинутих за грати.

Як повідомляє «Медуза», раніше правозахисний центр визнали «іноземним агентом». На судовому засіданні обвинувачення заявляло, що організація «створює брехливий образ СРСР як терористичної держави, обеляє та реабілітує нацистських злочинців».

А голова правління «Міжнародного меморіалу» Ян Рачинський заявляв, що організація оскаржуватиме судове рішення, зокрема й у ЄСПЛ.

Російські паблики повідомляють, що восени цього року у московському офісі організації проходили обшуки — від «Меморіалу» вимагали документи за весь час роботи.

Організація сформувалася наприкінці 80-х років минулого століття на основі історико-просвітницької секції клубу «Демократична розбудова». Основним завданням «Меморіалу» на початку було дослідження політичних репресій у СРСР, він являє собою співдружність десятка організацій у Росії, Німеччині, Казахстані, Італії, Чехії, Бельгії, Франції та Україні, які ведуть дослідницьку, правозахисну та просвітницьку роботу. Серед цілей «Меморіалу» — увічнення пам'яті жертв політичних репресій та відновлення історичної правди, сприяння розвитку громадянського суспільства, правової свідомості громадян та демократичної правової держави, щоб не допустити повернення до тоталітаризму; допомогу у популяризації демократичних цінностей та утвердженні прав особистості.

Нагадаємо, що влітку цього року Московський міський суд повністю задовольнив позов про визнання екстремістськими організації опозиціонера Олексія Навального — Фонду боротьби з корупцією (ФБК), Фонду захисту прав громадян (ФЗПН) та громадського руху «Штаби Навального».

Фото з Вікіпедії

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