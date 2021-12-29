Колишня «найтовстіша людина у світі» показала, як виглядає через вісім років — перетворення вразило користувачів мережі

У віці 17 років житель Саудівської Аравії Халід ібн Мухсен Шаарі офіційно вважався найтовщим у світі підлітком. Потім до нього перейшов титул «найважчої людини у світі». У 2013 році його вага досягала 610 кілограмів. Щоб урятувати життя Халіда, який на той час не міг самостійно пересуватися і був прикутий до ліжка, його винесли з дому за допомогою вантажопідіймача, заздалегідь зруйнувавши частину стіни будинку. Халіда завантажили на спеціальне, особливо міцне ліжко, яке привезли зі США. І літаком доставили з міста Джизан до столичної лікарні, де йому зробили операцію та провели курс лікування.

Рятувальну операцію провели з ініціативи покійного саудівського короля Абдалли. Він оплатив транспортування та лікування свого підданого із власних коштів.

Халіду призначили дієту та вправи. Поступово у нього покращали показники функціонування серця та легень, зміцніли м'язи — Халід почав рухати ногами. Спочатку він переміщався на спеціально сконструйованому інвалідному кріслі. До 2016 року Шаарі знову набув здатності ходити.

Як повідомляє видання, The New Zealand Herald, тепер, через вісім років, у мережі з'явилися фотографії схудлого Шаарі, якому зараз 29 років. Він скинув 546 кілограмів. Молодий чоловік, яка тепер важить близько 64 кілограмів, виглядає невпізнанно у порівнянні зі своїми старими фото.

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Фото Saudi Ministry of Health

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