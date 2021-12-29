Плюс 14 мільярдів доларів: засновника Telegram визнали найуспішнішим серед російських багатіїв у 2021 році

Засновник соціальної мережі «ВКонтакте» і популярного месенджера Telegram Павло Дуров очолив рейтинг російських мільярдерів, які найбільш розбагатіли у 2021 році, за версією журналу Forbes. Його статки збільшилися на 13,81 мільярда доларів — до 17,24 мільярда. Здебільшого це сталося завдяки тому, що Telegram у березні цього року вперше розмістив власні облігації. Дуров у 2014 році залишив Росію, зазначивши, що «на жаль, у цій країні неможливо вести інтернет-бізнес». З 2017 року проживає у Дубаї. У серпні 2021 року отримав французьке громадянство.

На другому місці у списку успішних російських мільярдерів — засновниця інтернет-магазину Wildberries Тетяна Бакальчук. Її капітали за рік зросли на 11,92 мільярда доларів — до 13,02 мільярда.

На третьому місці — бізнесмен Андрій Мельничук, основний акціонер виробника мінеральних добрив «Єврохіма» та енергетичної компанії «Суек». Приріст його багатства становив 10,6 мільярда доларів. Тепер його статки оцінюють у 25,37 мільярда.

До першої п'ятірки увійшли також Олексій Мордашов (основний акціонер гірничодобувної компанії «Северсталь») та Вагіт Алекперов (основний акціонер нафтової компанії ЛУКОЙЛ).

Раніше, як писали «ФАКТИ», Павло Дуров оголосив, що глобальний збій у Facebook та Instagram призвів до перетікання у Telegram не менше 70 мільйонів колишніх користувачів цих платформ.

Фото Instagram

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