Американського мільйонера вбили та пограбували двоє випадкових знайомих, яких він запросив у свій номер готелю для сексу

Американського мільйонера Хосе Росадо, колишнього генерального директора найбільшої приватної суднобудівної компанії Іспанії Hijos de J. Barreras, вбили та пограбували двоє випадкових знайомих. Як повідомляє видання Daily Beast, 42-річний Хосе Росадо у жовтні був у відпустці, яку проводив у Мадриді. На одній із вечірок він зустрівся з двома чоловіками та тієї ж ночі запросив їх у свій номер розкішного готелю Westin Palace Hotel (колишнього палацу, побудованого в 1912 королем Іспанії Альфонсо XIII), запропонувавши зайнятися сексом. Хосе знайшли мертвим після того, як його бойфренд Ніколас Янг, який залишився в Маямі (вони були разом 13 років), занепокоївся, коли не зміг зв'язатися з Хосе, та попрохав персонал готелю перевірити, як він.

Спочатку припускали, що смерть Росадо настала з природних причин — доки поліція не виявила, що бізнесмена пограбували та використали його кредитні картки. Експертиза показала, що Хосе було отруєно. За підозрою у його смерті затримано 39-річного уродженця Румунії та 29-річного марокканця. Обидва раніше неодноразово заарештовувалися. Вважають, що вони підмішали до алкоголю Хосе психотропні препарати. Їхнє поєднання стало смертельним.

Двоє чоловіків уже діяли за цією схемою раніше.

Поліція вистежила зловмисників за допомогою ДНК, яка була виявлена на місці події. У них було виявлено 2500 євро, нові телефони, комп'ютерне обладнання, коштовності, документи, які їм не належали та інші підозрілі речі. Вони також користувалися картками вбитого, роблячи покупки в магазинах.

Хосе Росадо народився в Нью-Джерсі та виріс у Пуерто-Рико. Він жив у Аргентині, Англії, Іспанії, США, працюючи у морській, енергетичній та банківській галузях. Останнім часом жив у Флориді.

У 2020 році Росадо став генеральним директором Hijos de J. Barreras, яка була заснована в 1892 році і виробляє яхти для компанії Ritz-Carlton. Нещодавно він залишив свою посаду.

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