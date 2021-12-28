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Екскерівників штабів Навального затримують у Росії

14:10 28 грудня 2021
Росія

У Росії почалася нова хвиля арештів соратників Олексія Навального. Після обшуків було затримано п'ятьох колишніх координаторів місцевих штабів опозиційного політика. Про це повідомляє Twitter-представництво штабу Навального.

Першою була затримана Ксенія Фадєєва, депутат із Томська. Зараз її звинувачують у екстремізмі з використанням службового становища — нібито екстремістське співтовариство було організоване безпосередньо при міській думі Томська. Фадєєвій загрожує до 12 років за гратами. Соратники Навального згадують, що Фадєєва брала участь у зйомках скандального фільму-розслідування про Томськ. Незабаром після роботи над фільмом Навального було отруєно.

Крім того, затримано колишнього голову штабу Навального в Іркутську Захара Сарапулова. Йому також приписали екстремізм. Затримано й колишнього координатора штабу в Архангельську Єгора Бутакова. Під вартою перебувають Вадим Останкін, який представляв організацію Навального в Барнаулі, і Андрій Городецький, який працював при штабі в Енгельсі.

Нагадаємо, наприкінці квітня соратники Навального оголосили про закриття всіх штабів руху в Росії, щоб їм не приписали екстремізм. «Не допоможе жодний ребрендинг; ми не зможемо навіть вдавати, що це тепер якась інша організація», — визнавали керівники штабів.

Фото sledcom.ru

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