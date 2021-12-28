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Пограбування на мільйон доларів: із бутика у Флориді вкрали елітні дамські сумочки

12:14 28 грудня 2021
Сумка Kelly

У місті Палм-Біч в американському штаті Флорида невідомі зловмисники розбили вночі вітрину бутика та викрали елітні жіночі сумочки на загальну суму щонайменше мільйон доларів. Як повідомляє видання Palm Beach Daily News, було викрадено сумочки французького будинку моди Hermes — у тому числі вісім унікальних сумок знаменитої моделі Birkin та п'ять сумок моделі Kelly. Найдорожчими були Kelly із зеленої шкіри крокодила за 89 тисяч доларів та Vert Bosphore Birkin за 110 тисяч.

Сумки Hermes, зроблені зі шкіри корови, алігатора та страуса, мають великий попит у модній індустрії не тільки через високу майстерність, а й через свою ексклюзивність. Знаменитості буквально вишиковуються в чергу, записуючись у спеціальний лист очікування, щоб отримати заповітний аксесуар. Кількість сумок, які клієнт може придбати на рік, також обмежена.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Періс Хілтон купила своєму собаці міні-сумочку від Hermès за 5500 доларів.

Фото Only Authentic

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