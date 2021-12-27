«Випав голий із вікна»: у Москві загинув націоналіст, внесений до бази «Миротворця»

У Москві загинув пропагандист «русского мира» та проекту «Новоросія», головний редактор сайту «Спутник и погром» та фігурант бази «Миротворця» Єгор Просвірнін. У «Чистилище» Просвірніна було внесено як посібника терористичних організацій та розповсюджувача кремлівської пропаганди.

Про смерть 35-річного Просвірніна повідомляється на його сторінці в соцмережах. За інформацією Telegram-каналу 112, все сталося на Тверському бульварі в Москві. Очевидці стверджують, що спочатку з вікна квартири на п'ятому поверсі полетіли ніж та газовий балончик, а потім з підвіконня зістрибнув абсолютно голий чоловік — орендар житла. Враховуючи висоту, чоловік загинув одразу. Пізніше дружина Просвірніна та його адвокат підтвердили особу загиблого.

За попередніми даними, перед смертю Просвірнін міг перебувати у наркотичному сп'яніннї. У квартирі знайдено сліди крові. Сусіди стверджують, що у приміщенні довго на підвищених тонах з'ясовували стосунки. Записки із поясненням причин свого вчинку Просвірнін не залишив.

Вранці 27 грудня у профілі Просвірніна у Twitter (до того, як сторінку заблокували) був запис про нерозуміння та критику з боку дружини. Вдень у квартиру, де жив Просвірнін із сім'єю, приїжджала поліція на подружню сварку, але силовики поїхали, оскільки заявниця відмовилася від претензій.

Сайт Просвірніна «Супутник і погром» у Росії було заблоковано у 2019 році як націоналістичний. Перед цим ресурс запідозрили в екстремізмі. Просвірнін тоді висловлював думку, що це була частина підготовки до виборів у Росії, і «закатувати в асфальт будуть всіх» .

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