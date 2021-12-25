На територію Віндзорського замку, де святкує Різдво королева Єлизавета та її рідні, проник озброєний зловмисник
На територію Віндзорського замку, де святкує Різдво британська королева Єлизавета та її родичі, проник озброєний зловмисник. Як повідомляє видання Daily Express. 19-річного мешканця міста Саутгемптон заарештовано. У будівлю замку йому увійти не вдалося. Разом із королевою в цей момент у замку перебували її старший син принц Чарльз з дружиною Каміллою, молодший син Едвард з дружиною Софі та їхніми дітьми — Джеймсом та Луїзою.
Раніше рідні королеви відвідали різдвяну службу у каплиці Святого Георгія. Сама Єлизавета залишилася вдома. Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми зустрічали Різдво у своєму норфолкському маєтку Анмер-хол.
25 грудня на телебаченні транслювалася записана заздалегідь у Віндзорському замку промова Її Величності. Цього року королева згадала у традиційному різдвяному посланні свого покійного чоловіка принца Філіпа та «пустотливі вогники в його очах». Вона сказала, що хоча Різдво — це час щастя, воно могло бути тяжким для тих, хто втратив близьких. І цього року вона особливо добре розуміє почуття цих людей.
Вона також з любов'ю відгукнулася про свого старшого сина Чарльза та його дружину Каміллу, а також про принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Королева жодного лова не сказала про принца Гаррі та Меган Маркл. Їхня дочка Лілібет була згадана як одна з чотирьох правнуків, що народилися цього року.
Раніше, «ФАКТИ» писали, що Єлизавета II у своїй різдвяній промові віддала данину пам'яті принцу Філіпу, поставивши на стіл їхню спільну фотографію.
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