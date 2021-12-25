У Росії оголосили про відведення від українського кордону 10 тисяч військових

У Росії нарешті вирішили завершити так зване «бойове злагодження» військ Південного військового округу, яке протягом місяця відбувалося у безпосередній близькості до кордонів України, а також на території анексованого Криму .

Як повідомили у прес-службі округу, наразі понад 10 тис. військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші до пунктів постійної дислокації з території загальновійськових полігонів.

І хоча всю бойову техніку, яку задіяли у польових виходах військ, відправляють на техобслуговування, у самих з'єднаннях та військових частинах Південного округу в період новорічних свят буде «призначено чергові підрозділи, засоби посилення, а також сили для ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій».

Крім того, протягом усієї І декади січня продовжать нести службу на бойовій вахті підрозділи протиповітряної оборони, екіпажі частини кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії, підрозділи радіоелектронної боротьби та чергові зміни оперативно-тактичної, армійської та безпілотної авіації.

Нагадаємо, днями на тлі «антиукраїнських» ультиматумів Путіна на адресу НАТО в самому Альянсі вирішили, що ризик нападу РФ на Україну менший за початкову оцінку. Про це заявила посол України при НАТО Наталія Галібаренко.

Фото structure.mil.ru

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