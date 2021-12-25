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Цирковий акробат зірвався під час виступу: «смертельний номер» зняли на відео

15:52 25 грудня 2021
Цирковий акробат зірвався під час виступу: «смертельний номер» зняли на відео

У Тюменському цирку на суботній виставі 25 грудня сталася НП на арені — еквілібрист, який бере участь у виставі «Зоряний круїз», зірвався з каната.

Як повідомляє Mash, артист виконував номер без страховки, його використала лише помічниця, яку еквілібрист ніс на плечах.

У мережі з'явилося відео, яке показує, що потерпілому вдалося пройти лише половину шляху, а потім він втратив рівновагу і впав униз. Згодом з'ясувалося, що під час падіння він зламав ногу та його госпіталізували.

Жінку врятував страхувальний трос.

Нагадаємо, у 2018 році у США за аналогічних обставин загинув артист знаменитого Cirque du Soleil Ян Арно. 38-річний акробат виконував трюки на повітряних ременях під час шоу VOLTA, але зірвався, впав на сцену та помер від отриманих травм у лікарні. Примітно, що Арно брав участь у шоу протягом 15 років і вважався одним із найдосвідченіших артистів компанії.

Фото Pixabay

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