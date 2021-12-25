Папа Римський провів Різдвяну месу у Ватикані (відео)

У Ватикані в базиліці Святого Петра відбулася нічна Різдвяна меса. Папа Римський Франциск привітав паству з Різдвом Христовим і закликав помічати той шлях, який Ісус обрав, щоб достукатися до людських сердець.

«Господь не постає перед нами у Своїй величі, а, навпаки, сходить до нас заради нашого порятунку», — зазначив понтифік.

Перше із святкових богослужінь з нагоди Різдва Христового ще називають «месою пастирів». Нинішнього року до Собору Святого Петра було допущено близько двох тисяч віруючих. Це значно більше, ніж під час жорсткого карантину 2020 року, але мало, враховуючи, що базиліка розрахована на присутність 20 тисяч людей.

Папа Римський, який відзначив цими днями 85-річчя, проводив месу без маски. Понтифік серед перших у Ватикані провакцинувався бустерною дозою проти коронавірусу і, схоже, почувається захищеним. Присутні в соборі здебільшого дотримувалися вимог і носили засоби захисту.

Нагадаємо, в католицькій церкві вісім днів після 25 грудня називаються Октавою Різдва. У цей період згадують Святе Сімейство, перших мучеників за Христа, видатних подвижників християнства.

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