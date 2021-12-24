Священника, який вважався головою багатодітної сім'ї в Росії, засуджено до 21 року за насильство над названими дітьми

Суд в Оренбурзькій області засудив до 21 року колонії суворого режиму колишнього настоятеля Саракташської обителі Миколи Стремського. Як повідомляє Бі-бі-сі, священника, який вважався головою найбагатодітнышої родини Росії, визнали винним у зґвалтуваннях, насильницьких діях та інших злочинах проти його названих дітей.

Стремському заборонили протягом 20 років займатися діяльністю, пов'язаною з роботою з дітьми, та позбавили державної нагороди — ордену «Батьківська слава».

Потерпілими у справі були визнані семеро неповнолітніх дітей, які перебували під опікою священнослужителя. Насправді припускають, що постраждалих було більше.

Загалом у Стремського було загалом понад 70 підопічних. Брати на виховання дітей він почав із 1990 року.

Стремський, який був заарештований у вересні 2019 року, не визнав провини та називав звинувачення на свою адресу наклепом.

Стремський був керівником православної організації Свято-Троїцька Симеонова обитель милосердя у селищі Саракташ, а також директором приватної православної гімназії імені Сергія Радонезького, головою НКО «Будинок милосердя».

У 2006 році Стремський був нагороджений міжнародною благодійною премією «Золоте серце», серед засновників якої були Червоний хрест та уряд Росії.

У 2012 році Микола Стремський у Віфлеємі презентував проєкт розвитку своєї обителі російському президентові Володимиру Путіну.

У 2015 році священник опинився в центрі скандалу, коли на автомобілі Mercedes намагався втекти від поліціянтів та влаштував п'яний бешкет.

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