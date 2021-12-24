Княжий палац Монако оголосив, що княгиня Шарлін, яка днями опублікувала незвичайну різдвяну листівку, возз'єднається зі своєю родиною на Різдво. Проте додому вона поки що не повернеться. Її чоловік князь Альбер та їхні діти, семирічний двійнята принц Жак та принцеса Габріелла, відвідають Шарлін, яка проходить курс лікування в клініці за кордоном. Як повідомив палац, 43-річна княгиня, яка бореться з наслідками фізичного та емоційного виснаження, з «обнадійливими» результатами поступово видужує. Однак до повного одужання їй буде потрібно «ще кілька місяців».

Княгиня повернулася до Монако 8 листопада після багатомісячного перебування у Південній Африці, де вона перенесла ряд операцій у зв'язку з ускладненнями інфекції вуха, горла та носа. Проте вже за кілька днів знову покинула країну та поїхала на лікування. Вона пропустила відзначення Національного дня, а також день народження своїх дітей.

Раніше «ФАКТИ» писали — Княгиня Монако Шарлін ховається після невдалої пластичної операції, яка спотворила її обличчя — експерт.

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