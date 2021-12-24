Фотографія та брошка: королева Єлизавета II у своїй різдвяній промові віддала данину пам'яті принцу Філіпу

Букінгемський палац напередодні телетрансляції традиційної різдвяної промови королеви Єлизавети II опублікував кадр, зроблений під час її запису. 95-річна королева віддала данину пам'яті своєму чоловікові принцу Філіпу, який помер у квітні цього року. Одягнена в яскраво-червону сукню Єлизавета сидить за столом, на якому стоїть датована 2007 роком фотографія у рамці, де вони з чоловіком з посмішкою дивляться один на одного. Крім того, як повідомляє видання Metro, до сукні королеви приколота сапфірова брошка, яку Єлизавета обрала для фотосесії під час їхнього з Філіпом медового місяця 1947 року. Цю ж брошку Її Величність також надягала на святкування їхнього діамантового весілля.

Стало відомо, що цього року королева відмовилася від багаторічної традиції зустріти Різдво у своєму Сандрінгемському палаці. Вона, як і минулого року, залишиться у Віндзорському замку. Підтверджено, що компанію її складуть її старший син принц Чарльз та його дружина Камілла. Дочка королева принцеса Анна перебуває на самоізоляції, оскільки її чоловік, віцеадмірал Тімоті Лоренс заразився коронавірусом. Кейт Міддлтон та принц Вільям зі своїми дітьми зустрінуть Різдво в Норфолку — разом із родичами герцогині. Проте вони планують відвідати 95-річну королеву під час свят.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Міра застереження»: королева Єлизавета скасувала традиційний передріздвяний сімейний обід.

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