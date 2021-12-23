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Принц Гаррі та Меган Маркл вперше показали обох своїх дітей на різдвяній листівці

18:18 23 грудня 2021
Меган Маркл та принц Гаррі з дітьми

Принц Гаррі та Меган Маркл опублікували свою різдвяну листівку. На сімейному портреті зображені обидві їхні дитини — дворічний Арчі (рудоволосий, як і його батько) та Лілібет, яка народилася 4 червня цього року. Герцог та герцогиня Сассекські вперше офіційно показали свою дочку. Раніше до мережі потрапив знімок, на якому, як стверджували, зображено Лілі. Припускали, що це був фрагмент різдвяної листівки Сассексів, але це не підтвердилося

Як повідомляє видання Daily Express, фото на листівці було зроблено ще влітку в особняку пари в каліфорнійському окрузі Санта-Барбара.

Знімок зробив фотограф Алексі Любомирські, який раніше фотографував Гаррі та Меган на їхніх заручинах та весіллі.

Раніше, як писали «ФАКТИ», принц Вільям та Кейт Міддлтон опублікували чарівне сімейне фото з дітьми на різдвяній листівці.

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