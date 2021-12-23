У Китаї у віці 135 років померла «найстаріша жінка в історії людства»

У Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю померла жінка, яка, якщо вірити її документам, була найстарішим жителем Землі за всю історію людства. Алміхан Сеїті, уйгурці за національністю, було 135 років. Як повідомляє видання South China Morning Post, вона народилася 25 червня 1886 року за часів імператорської династії Цін. У 2013 році Китайська асоціація асоціації геронтології та геріатрії визнала її найстарішим жителем країни.

Алміхан вийшла заміж у 1903 році. Вони з чоловіком (який помер у 1976 році) взяли на виховання хлопчика та дівчинку. Довгожительці вдалося дожити до шостого покоління нащадків.

Згідно з Книгою рекордів Гіннесса найстарішою з людей, що коли-небудь жили на Землі, була француженка Жанна Кальман, яка померла у 1997 році у віці 122 років. Наразі титул найстарішої людини у світі офіційно належить японці Кані Танаці, що народилася у 1903 році.

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