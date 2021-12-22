Борис Гризлов, який представляє Росію на переговорах у рамках Тристоронньої контактної групи, невдовзі буде призначений російським послом у Білорусії.

Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на джерело у російській Держдумі.

«Кандидатуру Бориса Гризлова на посаду посла Росії в Білорусії вже схвалено профільним комітетом у справах СНД», — відзначило джерело і додало, що новий посол може розпочати виконувати свої обов'язки вже у грудні цього року.

Інформагенція додає, що з березня 2021 року дипмісію у Мінську очолює Євген Лук'янов, який змінив Дмитра Мезенцева — останній став держсекретарем Союзної держави Росії та Білорусії.

Борис Гризлов представляє Росію у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) з грудня 2015 року.

Інтерв'ю з Євгеном Марчуком, який помер улітку 2021 року і який працював у ТКГ до травня 2019 року, «Росії вдалося наблизити Україну до прямих переговорів з ОРДЛО» читайте на сайті «ФАКТІВ» (у рос. версії).

Фото з Вікіпедії

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