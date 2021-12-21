У Європі знову злетіли ціни на газ: експерти назвали причини

У Європі вкотре злетіли ціни на газ. Йдеться про ф'ючерсні контракти на січень. За даними Міжконтинентальної біржі, ціна досягла 1 730 доларів за тисячу кубометрів, що майже на 9% вище за ціну на закритті минулої торгової сесії.

Експерти називають кілька причин такого стрибка. По-перше, у Німеччині, Франції та інших країнах ЄС помітно похолодало. Температура повітря вдень опускається до нуля градусів, а ночами йде у мінус. По-друге, у підземних сховищах Євросоюзу зберігається низький рівень запасів газу. «Газпром», хоч і виконує свої зобов'язання за контрактами, відмовляється збільшити обсяги постачання. Вірніше, російський концерн згоден це зробити, але лише за умови, що газ піде трубопроводом «Північний потік-2». Зараз основним шляхом доставляння російського газу до ЄС є трубопровід Ямал-Європа. Він проходить територією Білорусі. У суботу, 18 грудня, агентство Reuters повідомило про різке зменшення постачання газу до Німеччини, пославшись на дані німецького мережевого оператора Gascade. У «Газпромі» цю інформацію не коментують. Західні експерти впевнені, що Москва цим намагається тиснути на Євросоюз з метою прискорення запуску в експлуатацію «Північного потоку-2».

Туманні перспективи роботи цього трубопроводу є третьою причиною різкого зростання цін на газ у Європі. Новий уряд Німеччини на чолі з Олафом Шольцем заявив, що питання про видачу дозволу на роботу «Північного потоку-2» відкладено до другого півріччя 2022 року.

Потрібно розуміти, що нині ціни на газ у Європі формуються двома шляхами. Газом, як і нафтою, торгують на біржах. Саме там укладаються ф'ючерсні контракти. І ціни змінюються щодня. При цьому вони гостро реагують на будь-яку новину, пов'язану з «Газпромом», погодою, ситуацією з іншими енергоносіями.

«Газпром» всіляко просуває інший шлях формування ціни. Це довгострокові контракти, які укладаються на умовах негайної оплати запланованих постачань російського газу. Наприклад, Молдова у листопаді купила у «Газпрому» газ за ціною 450 доларів за тисячу кубів. Сербія та Туреччина придбали російський газ у першому півріччі по 270 доларів за тисячу кубів. Китай отримує його за ціною 171 долар. Найдешевше російський газ коштує Білорусі — 128,5 долара.

Проте такі закупівлі дозволяють Росії використовувати газ як знаряддя політичного тиску. І це добре розуміють у Брюсселі. Тому ЄС прагне відмовитися від газу та перейти на екологічно чисті джерела енергії. У грудні Єврокомісія презентувала проєкт реформи газового ринку. У документі, зокрема, передбачено відмову від довгострокових газових контрактів, які просуває «Газпром», та створення стратегічного запасу газу на кшталт стратегічного резерву нафти в США.

Сьогодні газ займає 25% у загальному енергетичному балансі Європи. До 2050 року ЄС готується поступово відмовитися від викопного природного газу та перейти на екологічно чистий водень.

Але це у перспективі. А поки що експерти впевнені, що ціни на газ у Європі продовжать зростати. До лютого ціна ф'ючерсів на газ у Європі може пробити позначку 3 000 доларів за тисячу кубометрів.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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