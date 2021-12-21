До мережі потрапило перше фото дочки принца Гаррі та Меган Маркл Лілібет

У той час, поки британці лякаються, що принц Гаррі та Меган Маркл можуть стати їх новими королем та королевою, до мережі потрапила, як стверджують, перша фотографія дочки герцога та герцогині Сассекських Лілібет Діани Маунтбетен-Віндзор, яка народилася 4 червня.

Припускають, що це чорно-біле зображення взяли з різдвяної листівки Меган та Гаррі, яку готуються опублікувати.

Піврічна дівчинка, яка займає восьме місце у черзі на британський трон, одягнена у купальник. У вухах у неї сережки-цвяшки. Волосся кучеряве. Зазначають, що вона дуже схожа на свого дворічного брата Арчі. А також нагадує свою матір Меган на її дитячих фотографіях. У Маркл, дочки білого та афроамериканки, від природи кучеряве волосся. Деякі також помітили схожість Лілі з бабусею Гаррі королевою Єлизаветою.

Тим часом ходять чутки, що подружжя готове завести третю дитину. Хоча раніше говорили, що дітей у них буде щонайбільше двоє — заради збереження навколишнього середовища.

Раніше, як писали «ФАКТИ», принц Вільям та Кейт Міддлтон опублікували чарівне сімейне фото з дітьми на своїй різдвяній листівці.

Фото Twitter

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