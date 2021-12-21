27.13 / 27.32 30.51 / 30.86
Київ: -10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

До мережі потрапило перше фото дочки принца Гаррі та Меган Маркл Лілібет

13:48 21 грудня 2021
Меган Маркл та принц Гаррі

У той час, поки британці лякаються, що принц Гаррі та Меган Маркл можуть стати їх новими королем та королевою, до мережі потрапила, як стверджують, перша фотографія дочки герцога та герцогині Сассекських Лілібет Діани Маунтбетен-Віндзор, яка народилася 4 червня.

Припускають, що це чорно-біле зображення взяли з різдвяної листівки Меган та Гаррі, яку готуються опублікувати.

Піврічна дівчинка, яка займає восьме місце у черзі на британський трон, одягнена у купальник. У вухах у неї сережки-цвяшки. Волосся кучеряве. Зазначають, що вона дуже схожа на свого дворічного брата Арчі. А також нагадує свою матір Меган на її дитячих фотографіях. У Маркл, дочки білого та афроамериканки, від природи кучеряве волосся. Деякі також помітили схожість Лілі з бабусею Гаррі королевою Єлизаветою.

Тим часом ходять чутки, що подружжя готове завести третю дитину. Хоча раніше говорили, що дітей у них буде щонайбільше двоє — заради збереження навколишнього середовища.

Раніше, як писали «ФАКТИ», принц Вільям та Кейт Міддлтон опублікували чарівне сімейне фото з дітьми на своїй різдвяній листівці.

Фото Twitter

300

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кейт Міддлтон та принц Вільям

Погляд, яким обмінялися Кейт Міддлтон та принц Вільям на концерті, зворушив користувачів мережі (відео)

Рада

Депутати запропонували збільшити максимальні розміри доходів для ФОП та скасувати РРО: що про це відомо

пенсії

Індексація з 1 березня та перерахунок пенсії за віком у жовтні: кому та на скільки підвищать виплати у 2022 році

салат

Неможливо відірватися: Людмила Борщ поділилася рецептом смачнющого салату з копченою куркою і чіпсами

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.