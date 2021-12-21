Наказали «духи»: у Москві чоловік намагався прибити свої причиндали до бруківки Червоної площі

У Москві мешканець Довгопрудного спробував прибити свою мошонку до бруківки на Червоній площі, як це у 2013 році зробив художник-акціоніст Петро Павленський.

Про цей інцидент, дуже схожий на акцію художника, який таким чином демонстрував «апатію і фаталізм російського суспільства», повідомляє SHOT.

Щоправда, на відміну від Павленського, 24-річний мешканець Підмосков'я хотів це зробити за «порадою духів». Хлопець зняв частину одягу і вже був готовий прибити себе до бруківки, коли його затримали поліцейські.

Мешканця Долгопрудного доставили до відділення, де він розповів про «спілкування з духами» напередодні акції. Згодом його направили до психіатричної клініки.

Нагадаємо, що у 2017 році Павленський у Парижі влаштував акцію та підпалив будівлю Банку Франції. Пізніше його засудили до трьох років позбавлення волі (з них два роки умовно), але з огляду на те, що росіянин вже відсидів у в'язниці 11 місяців, звільнили з-під варти.

Фото з Pixabay

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