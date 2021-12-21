Перша леді Франції Бріжит Макрон подасть до суду через чутки про те, що вона народилася чоловіком і змінила ім'я

Перша леді Франції Бріжит Макрон має намір подати до суду на розповсюджувача чуток про те, що вона нібито народилася чоловіком. Про це повідомляє видання Le Figaro.

Дивна теорія була опублікована у вересні цього року вкрай правим журналом «Faits et Documents». У статті стверджувалося, що такий висновок став результатом трирічного розслідування, яке підтримали «багато експертів». Нібито 68-річна Бріжит (у дівоцтві Троньо) колись мала ім'я Жан-Мішель. Слух із хештегом #JeanMichelTrogneux широко поширився по соцмережах. Минулого тижня ця тема стала найбільш обговорюваною у французькому сегменті Twitter.

Дивні чутки з'явилися лише за кілька місяців до наступних президентських виборів у Франції, які відбудуться у квітні наступного року. Опитування громадської думки досі незмінно вказували на те, що 43-річний президент Еммануель Макрон, котрий ще офіційно не виставив свою кандидатуру, може претендувати на другий термін.

Бріжит, першим чоловіком якої був банкір Андре Луї Озьєр, була керівницею театрального гуртка та шкільною вчителькою Еммануеля Макрона, ровесника її дочки. Їхній роман, який почався, коли Еммануелю було 16 років, спричинив великий скандал. Бріжіт розлучилася з Озьєром у 2006 році та вийшла заміж за Макрона у 2007-му.

До речі, у 2017 році жертвою таких чуток стала дружина президента США Барака Обами Мішель. Про неї також говорили, що вона «насправді трансгендерна жінка».

Раніше «ФАКТИ» писали, що батька-трансгендера Кайлі та Кендал Дженнер не пустили в ресторан готелю через неналежний одяг.

Фото Twitter

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