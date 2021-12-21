Готуються масово ховати людей та тварин: Тарас Березовець розповів про новий «національний стандарт» у РФ

Український політтехнолог Тарас Березовець розповів про новий російський нормативний акт, який має набути чинності з 1 лютого 2022 року і який стосується термінових масових поховань у військовий та мирний час.

На своїй сторінці у соціальних мережах Березовець пише, що цей документ визначає порядок облаштування братських могил.

«Стандарт стосується масових поховань людей та тварин, які загинули під час або внаслідок військових дій чи надзвичайних ситуацій у мирний час. Організацією могил доручено займатися регіональній владі, для чого виділяються кошти та створюються спеціальні команди», — пише політтехнолог і додає, що нормативний акт передбачає три види поховань: у землі, кремація з подальшим похованням праху та у воді.

Тарас Березовець звернув увагу на те, що дата набуття чинності документу — 1 лютого — «називається західними спецслужбами як можлива дата вторгнення в Україну».

Нагадаємо, що нещодавно Москва передала Вашингтону свій проект документу щодо «гарантій безпеки», що включає, зокрема, відмову від розширення НАТО, у тому числі й за рахунок України. Інакше у Путіна попередили про «контрзагрози».

Фото з Pixabay

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