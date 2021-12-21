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Популярна японська актриса, співачка та зірка аніме знайдена мертвою у 35 років

8:11 21 грудня 2021
Саяка Канда

У японському місті Саппоро знайдено мертвою популярну актрису та співачку Саяку Канда. Вона знімалася у фільмах, озвучувала закордонні картини та аніме, брала участь у театральних виставах-мюзиклах.

Її акторський дебют відбувся 1999 року. Під час навчання в японській школі в Лос-Анджелесі Саяка з'явилася в короткометражному фільмі «Квасолевий пиріжок», який у 2001 році отримав Золоту пальмову гілку за найкращий короткометражний фільм на кінофестивалі у Каннах.

Саяка озвучила принцесу Анну у японському перекладі діснеївського мультфільму «Крижане серце». На момент смерті вона грала у мюзиклі «Моя прекрасна леді».

Як повідомляє Kyodo News, обставини загибелі 35-річної Канди розслідуються. Її тіло було знайдено вночі на відкритій терасі готелю, де вона зупинилася. Передбачається, що акторка впала з великої висоти. Поліція схильна вважати це самогубством. Проте поки що не відкидають і можливості вбивства.

Саяка — дочка відомого 70-річного японського актора Масакі Канда та 59-річної попспівачки Сейко Мацуда, однієї з найпопулярніших зірок Японії всіх часів. Мацуду часто називають японською Мадонною та «вічним ідолом».

Саяка Канда вийшла заміж за актора Міцу Мурату у 2017 році, але через два роки розлучилася. Дітей у неї не було.

Раніше «ФАКТИ» писали — Знайдений мертвим 54-річний американський актор — зірка серіалів «Дроти» та «Підпільна імперія».

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