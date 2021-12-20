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Світ

Погляд, яким обмінялися Кейт Міддлтон та принц Вільям на концерті, зворушив користувачів мережі (відео)

18:23 20 грудня 2021
Кейт Міддлтон та принц Вільям

Британський телеканал ITV, який вів у Вестмінстерському абатстві запис різдвяного концерту, господинею якого 8 грудня стала Кейт Міддлтон і який транслюватиметься напередодні Різдва, опублікував тизер майбутньої програми. У 40-секундному уривку співачка Еллі Голдінг виконує пісню «Have Yourself a Merry Little Christmas». Наприкінці пісні камери показують великим планом Кейт та Вільяма, що сидять у першому ряду. У цей момент подружжя обмінюється багатозначними поглядами, трохи посміхаючись одне одному.

Користувачі мережі це зворушило. Вони припустили, що Кейт і Вільям згадують своє власне весілля. Вони побралися саме тут, у Вестмінстерському абатстві, у квітні 2011 року. І Еллі Голдінг тоді співала для нареченого, нареченої та їхніх гостей. Герцог і герцогиня Кембриджські виконали свій перший танок як чоловік і дружина під звуки пісні Елтона Джона Your Song у виконанні Еллі.

«Я їх просто обожнюю», «От як виглядає справжнє кохання», — писали у коментарях.

Нещодавно Вільям та Кейт опублікували свою різдвяну листівку — сімейне фото з дітьми. Експерти з мови жестів звернули увагу на інтимну позу подружжя, що поклали руки один одному на коліна, та їхні щирі посмішки.

Читайте також: Налякана королева Єлизавета побоюється загибелі принца Вільяма та Кейт Міддлтон з дітьми.

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