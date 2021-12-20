Вирощені в лабораторії клітини мозку людини навчилися грати у відеогру швидше, ніж штучний інтелект

Клітини людського мозку, штучно вирощені у чашці Петрі в лабораторних умовах, навчилися грати в аркадну відеогру в теніс Pong значно швидше, ніж штучний інтелект.

Як повідомляє видання New Scientist, експеримент провели вчені з Cortical Labs в австрійському місті Мельбурна. Дослідники використали сотні тисяч клітин мозку, щоб створити «мінімозок». Система дістала назву Dishbrain. Клітини людського мозку розташували поверх масиву мікроелектродів, які стимулюють їх та аналізують активність.

«Ми вважаємо, що їх справедливо називати мозком кіборга … Ми часто говоримо, що вони живуть у „Матриці“. Коли вони беруть участь у грі, вони вірять, що вони — це ракетка», — заявив керівник дослідження Бретт Каган.

Щоб показати, де знаходиться м'ячик, електроди посилали сигнали то в праву, то в ліву частину масиву. У відповідь «мінімозок» запускав нейрони для управління ракеткою.

Кліткам, вирощеним у лабораторії, вистачило п'яти хвилин для того, щоб навчитися грі. Штучному інтелекту на освоювання гри знадобилося 90 хвилин. Кліткам потрібно 10−15 сесій, щоб «розібратися», що до чого. У штучного інтелекту на це пішло близько п'яти тисяч сесій.

«Використовуючи систему DishBrain, ми продемонстрували, що єдиний шар нейронів кори головного мозку in vitro може самоорганізовуватися і демонструвати розумну поведінку при втіленні в змодельованому ігровому світі», — йдеться у дослідженні.

Щоправда, коли «мінімозок» та штучний інтелект ставали суперниками у грі, то живі клітини програвали комп'ютеру.

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