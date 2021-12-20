У Бразилії народилося двоголове теля (відео)

У Бразилії народилося теля-мутант з двома головами. Як повідомляє видання Daily Star, воно з'явилося на світ на одній із ферм у муніципалітеті Нова-Венесія у штаті Еспіріту-Санту.

Вважали, що одна з корів вагітна двійнятами. Проте фермери були шоковані, коли побачили її новонароджене дитинча.

Теля не може нормально стояти. Годувати його доводиться із пляшечки. Ветеринари не беруться прогнозувати, чи воно виживе, та пропонують зачекати.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Македонії народилося двоголове теля й щасливо вижило.

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