«Потім буде пізно запитувати нас»: у Путіна прямо пригрозили Заходу режимом «контрзагроз»

В Росії, яка передала Вашингтону проєкт угоди про «гарантії безпеки», якою, зокрема, передбачається відмова від розширення НАТО та заборона членства в Альянсі України, заявили, що якщо їхні пропозиції не підтримають, то у РФ вживуть заходів до створення «контрзагроз».

Як пише «Радіо Свобода», про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко.

У Путіна також застерігають НАТО «від ведення якоїсь військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії», від військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО, а також від розгортання ракет середньої та меншої дальності наземного базування в районах, з яких вони здатні вражати цілі на території інших учасників договору.

Грушко заявив про настання «моменту істини» та про те, що країни НАТО стали порушувати колишні угоди з Росією. За словами путінського дипломата, Заходу не вдасться відмахнутися від російських пропозицій.

Заступник міністра сказав, що ці «гарантії безпеки» є альтернативою «військовому чи військово-технічному сценарію протистояння», і що якщо домовитися не вдасться, то РФ перейде до «режиму контрзагроз»: «Але тоді буде пізно запитувати у нас, чому ми прийняли такі рішення».

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що альянс ніколи не піде на компроміс «ні щодо безпеки своїх союзників, ні щодо права кожної країни, включаючи Україну, вирішувати свою власну долю».

Фото з сайту Кремля

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