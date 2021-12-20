Півсотні людей заразилися ковідом на борту круїзного лайнера

Щонайменше 48 людей заразилися коронавірусом на борту круїзного лайнера Symphony of the Seas («Симфонія морів») компанії Royal Caribbean. Позитивні результати тесту були виявлені при поверненні до Маямі після семиденної подорожі.

Як повідомляє NBC Miami, всі інфіковані (пасажири та члени екіпажу), крім однієї людини, були повністю вакциновані. І всі вони відправлені на карантин, де найімовірніше зустрінуть Різдво. У всіх, хто заразився, хвороба протікає безсимптомно або з м'якими симптомами.

Загалом на судні було понад шість тисяч пасажирів. 95% з них вакциновано (за винятком дітей віком до 12 років).

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Україні виявили перший випадок штаму коронавірусу «Омікрон», — МОЗ.

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