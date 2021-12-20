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Світ

Півсотні людей заразилися ковідом на борту круїзного лайнера

8:12 20 грудня 2021
Круїзне судно

Щонайменше 48 людей заразилися коронавірусом на борту круїзного лайнера Symphony of the Seas («Симфонія морів») компанії Royal Caribbean. Позитивні результати тесту були виявлені при поверненні до Маямі після семиденної подорожі.

Як повідомляє NBC Miami, всі інфіковані (пасажири та члени екіпажу), крім однієї людини, були повністю вакциновані. І всі вони відправлені на карантин, де найімовірніше зустрінуть Різдво. У всіх, хто заразився, хвороба протікає безсимптомно або з м'якими симптомами.

Загалом на судні було понад шість тисяч пасажирів. 95% з них вакциновано (за винятком дітей віком до 12 років).

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Україні виявили перший випадок штаму коронавірусу «Омікрон», — МОЗ.

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