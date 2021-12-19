Відомий російський кінорежисер помер від коронавірусу

У Москві 19 грудня помер радянський та російський режисер, постановник культових фільмів «34-й швидкий», «Диверсант» та «Грозові ворота» Андрій Малюков. Про те, що сталося, його сестра і колега Наталія Бондарчук повідомила в мережі.

«Сьогодні пішов із життя мій улюблений двоюрідний брат, Народний артист РФ Андрій Малюков. Наші мами — рідні сестри. У нас одна бабуся, яка виховувала нас, — сибірська письменниця Ганна Герман», — йдеться у повідомленні Наталії.

За її словами, останніми роками режисер важко хворів, і заразившись ковідом, не зміг із ним упоратися.

Режисеру був 71 рік, свою кар'єру він починав як актор та режисер народного театру-студії «Юність» у Новосибірську, а з 1977 року працював на «Мосфільмі» режисером-постановником.

Нагадаємо, у листопаді від наслідків коронавірусного захворювання помер актор Валерій Гаркалін, а на початку грудня — продюсер Марк Рудінштейн.

Фото facebook.com/nsbondarchuk/

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