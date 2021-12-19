Забаганки Путіна не пройдуть: НАТО відмовилася виконувати вимогу Росії щодо України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обіцяє, що альянс ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України. Особливо з огляду на вимоги Росії, яка намагається домогтися гарантій того, НАТО більше не розширюватиметься, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

«Ми ніколи не підемо на компроміс ні щодо безпеки своїх союзників, ні щодо права кожної країни, включаючи Україну, вирішувати свою власну долю. Це фундаментальні принципи, які були підтверджені не лише Альянсом, але також і Росією, яка підписала такі документи, як Гельсінський Заключний акт 1975 року або Паризька хартія 1990 року», — заявив він.

Він наголосив, що Україна є суверенною державою і має право захищати себе згідно зі Статутом ООН.

«У неї є право просити допомоги для досягнення цієї мети, і я не розумію, як це загрожує Росії, яка є агресором у цьому конфлікті», — додав Столтенберг.

Він уточнив, якщо Росія наважиться застосувати військову силу проти України, їй доведеться заплатити «високу ціну».

«Будуть жорсткіші економічні та політичні санкції, і ми забезпечимо безпеку кожної з наших країн-учасниць», — додав генсек НАТО.

У той же час, міністри оборони Німеччини та Литви заявили, що Росії не можна дозволяти вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику, або ініціювати поділ Європи на «сфери впливу», повідомляє Європейська правда з посиланням на LRT.

Про це вони сказали на спільному брифінгу в Литві, коментуючи оприлюднені Кремлем пропозиції щодо «гарантій безпеки».

«Ми повинні чітко дати зрозуміти, що Росія не має права розповідати партнерам НАТО, як їм поводитися. Це питання взагалі не підлягає обговоренню», — заявила міністр оборони Німеччини Крістін Лабрехт під час візиту до Литви.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас також наголосив, що Росії не можна дозволяти проводити нові «червоні лінії».

«Не можна ділити Європу на сфери впливу, і не можна перешкоджати країнам визначати свою політику в галузі безпеки», — наголосив він.

Міністр заявив, що Росія намагається внести розкол у НАТО, послабити захист Альянсу на східному фланзі та покласти край присутності США в Європі.

«Такі вимоги — неприйнятні, якщо ми дбаємо про безпеку своїх держав», — наголосив Анушаускас.

Про те, як розвиватимуться переговори між США та Росією щодо України та НАТО читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ»: Павло Клімкін: «Байден грає з Путіним у політику батога та пряника. Поки що Путін отримав пряник».

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