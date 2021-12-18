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У РФ солдат зашив собі рот голкою: стала відома причина

13:20 18 грудня 2021
солдат

У російському Чебаркулі 19-річний солдат строкової служби вирішив покарати себе за грубу розмову з дівчиною телефоном. Хлопець зашив рота трикотажною ниткою, передає «Лента.ру».

Інцидент стався 15 грудня. Юнак поговорив зі своєю дівчиною телефоном, приревнував її. Після грубої розмови він пішов у туалет, де зашив собі рот швейною голкою та трикотажною ниткою.

Солдата у медичній масці помітив черговий роти. Хлопець увесь час мовчав. Коли зняли з солдата маску, то побачили, що рот зашитий. У медчастині потерпілому розпороли рота, надали допомогу. З ним працюють психологи, ведеться перевірка за фактом інциденту.

Раніше у Києві після сварки з дівчиною 17-річний студент технікуму вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна гуртожитку.

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