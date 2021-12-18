Довелося відрізати косу: дівчинка ледь не втратила життя, коли насос у басейні засмоктав її волосся

Після нещодавньої трагедії, коли маленький син чемпіона світу потонув у сімейному басейні в день народження батька, подібна трагедія мало не трапилася у Бразилії. Там 13-річну дівчинку ледве вдалося врятувати від розлюченого насоса в басейні, в полоні якого вона опинилася. Гідравлічна машина засмоктала волосся дівчинки — і та повністю поринула під воду більш ніж на дві хвилини, пише Mirror.

Інцидент стався у приватному будинку у місті Агуа-Бранка. На кадрах, знятих камерою спостереження, видно, як дитина, перебуваючи в басейні, поклала ноги на борт, а голову опустила у воду. Незабаром волосся дівчинки почало засмоктувати, і вона повністю пішла під воду.

Рідні школярки, які відпочивали неподалік, не одразу помітили, що сталося. Коли дорослих покликали інші підлітки, батько сімейства відразу ж пірнув у басейн. Щоб витягнути доньку із пастки, чоловікові довелося відрізати їй волосся. Далі близькі почали надавати дитині першу допомогу.

На щастя, дівчинка подала ознаки життя через кілька секунд після того, як її витягли з води. Після обстеження в лікарні щасливицю виписали за кілька годин.

Як писали «ФАКТИ», у Росії завершили розслідування смерті доньки актора Володимира Конкіна у басейні фітнес-клубу.

261

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter