«Секс у великому місті»: зірку культового серіалу звинуватили у зґвалтуваннях

Популярного американського актора Кріса Нота було звинувачено у зґвалтуваннях. Перша жертва, якій зараз 40 років, стверджує, що зірка культового серіалу «Секс у великому місті» зґвалтував її у 2004 році. Сталося це у будинку Кріса в Лос-Анджелесі. Друга жертва (їй зараз 31 рік) заявляє, що Нот зґвалтував її у його квартирі у Нью-Йорку шість років тому.

Обидві жінки кажуть, що висунули звинувачення лише зараз, бо не вірили у правосуддя. Болючі спогади наринули на них у грудні, коли вийшли перші епізоди серіалу «І просто так», який є продовженням «Сексу у великому місті». Кріс Нот, як і раніше, грає в ньому Містера Біга, коханого Керрі Бредшоу.

Кріс Нот та Сара Джессіка Паркер у серіалі "Секс у великому місті"

Правда, (увага, спойлер!) вже в першому епізоді творці серіалу позбавляються цього персонажа. Містер Біг раптово помирає під час занять на тренажері вдома. Для більшості глядачів такий поворот сюжету став шоком.

Однак Ноту зараз не до того, щоб розбиратися з прихильниками. Актору доводиться давати публічні пояснення у зв'язку зі звинуваченнями.

67-річний Кріс визнав, що мав сексуальні стосунки з обома жінками. Проте він стверджує, що секс був за взаємною згодою.

У статті, яку опублікувало видання The Hollywood Reporter, стверджується, що в обох випадках Нот займався сексом із цими жінками перед дзеркалом. Як висловилися жертви, він узяв їх ззаду.

Перша жінка повідомила, що познайомилася з Крісом Нотом в офісі фірми, в якій вона тоді працювала. З цією компанією мали справу багато знаменитостей. Кріс тоді був неймовірно популярним. Коли він з'явився в офісі, всі жінки дивилися на нього, як на божество. І їй було приємно, коли Нот почав фліртувати саме з нею.

Він запропонував їй прочитати одну книгу. Потім надіслав їй кілька грайливих повідомлень. Кріс запросив жінку до себе додому. Приводом для візиту стало повернення тієї книги, яку він їй дав.

Далі, за її словами, сталося таке: «Щойно я переступила поріг, Нот пристрасно поцілував мене в губи. Я відповіла обережним поцілунком і спробувала вирватися, хотіла одразу піти. Але він силоміць потягнув мене до спальні. Там кинув на ліжко, зірвав з мене топ бікіні та шорти, різко перевернув і став ґвалтувати. При цьому ми опинилися перед дзеркалом. Було дуже боляче. Я кричала: „Стоп!“ Але він не зупинився. Коли все скінчилося, я запитала: „У тебе хоча б був презерватив?“ На що він засміявся мені в обличчя».

Жінка покинула дім Нота. На її блузі була кров. У сльозах вона пішла до своєї подруги, яка жила поряд і спробувала запрати пляму. Подруга порадила одразу ж звернутися до поліції. Вона так і зробила. У неї залишилися на тілі синці. Два детективи сфотографували їх та прийняли її свідчення. Однак тоді вона не назвала ім'я ґвалтівника. Вона боялася, що її звільнять, оскільки звинувачення стосувалися важливого клієнта фірми, де вона працювала. Крім того, вона не вірила, що її заяві дадуть хід.

У другої жертви все сталося у Нью-Йорку в районі Грінвіч-Віллідж. Жінка стверджує, що Кріс Нот запросив її до італійського ресторану Il Cantinori. Коли вони приїхали туди, кухня вже зачинилася. Працював лише бар. Вони випили. «Я була п'яна, але не настільки, щоб втратити контроль», — каже жінка.

Актор несподівано запропонував поїхати до нього та спробувати віскі з його особистої колекції. Вона погодилася. Спочатку все йшло чудово. Кріс пригостив її віскі. Вони слухали музику та обговорювали його зібрання книг з мистецтва та моди. І тут Нот став до неї чіплятися. Вона, намагаючись не роздратувати його, чемно відсунулася.

«Але він продовжував, і продовжував, і продовжував. Він став грубим і наполегливим. Я твердо сказала „ні“ і спробувала встати, щоб піти. Наступне, що я пам'ятаю, він одним рухом спустив вниз штани та труси та тицьнув свій член мені в рот. При цьому він твердив, що його шлюб тріщить по швах, і що моногамія — це вигадки… Я чинила опір, але він був сильнішим. Не пам'ятаю, як, але я виявилася наче розп'ята на спинці стільця, а він увійшов в мене ззаду. Ми були перед дзеркалом. Я кричала і плакала від болю», — розповіла жінка.

Коли все закінчилося, вона втекла у ванну кімнату. Там одягла спідницю. «Я почувалася приниженою, пригніченою…» — зізнається вона.

Кріс Нот категорично відкидає ці звинувачення. Актор стверджує, що насильства не було. Він взагалі ніколи в житті не дозволяв собі будь-яке насильство стосовно жінки. Нот не знає, чому ці жінки вирішили звинуватити його. Він готовий усіляко співпрацювати з поліцією, якщо розпочнеться офіційне розслідування.

Кріс Нот та його дружина Тара Вілсон

Дружина Кріса канадська актриса Тара Вілсон поки не коментує скандал, що спалахнув. У 2004 році вона ще не була заміжня за Нотом, але на той момент вони вже три роки як зустрічалися. У січні 2008 року у них народився син Оріон. У квітні 2012 року пара одружилася офіційно. Тобто у 2015 році вони вже були три роки як одружені, і у них ріс син. У лютому 2020 року Тара народила другу дитину — теж хлопчика. Його назвали Кітсом. Ні про яку кризу в сім'ї досі не йшлося.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріс Нот привітав із днем народження співачку Олю Цибульську.

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