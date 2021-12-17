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«Має право»: у Путіна відповіли, чи піде він на президентські вибори у РФ у 2024 році

21:18 17 грудня 2021
Путін

Володимир Путін, який усіма способами хоче змусити Захід визнати Росію як рівноправного великого гравця на світовій арені, може брати участь у президентських виборах РФ 2024 року.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що глава Кремля ще не визначився, чи йтиме на вибори у 2024 році, чи порекомендує свого наступника, передає інформаційне агентство URA.RU.

Прессекретар голови Кремля зазначив, що Путін має право висунути свою кандидатуру, але поки не визначився, чи балотуватиметься.

При виборі наступника він має право висловити свої переваги. При цьому Пєсков наголосив, що наступним президентом Росії стане той, за кого проголосує російський народ.

Нагадаємо, під час нещодавньої розмови президент Байден застеріг Володимира Путіна від вторгнення в Україну та вказав на можливі наслідки для Росії. При цьому США готові допомогти в просуванні реалізації Мінських угод.

Нещодавно Кіровський районний суд російського міста Ростова визнав присутність військ РФ на окупованій території Донбасу. Водночас прессекретар Путіна Пєсков назвав це «помилкою» і заявив, що «ніяких Збройних сил РФ там не було і немає».

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