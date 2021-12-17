Греція змінила правила в'їзду іноземців: що важливо знати туристам

У зв'язку з активним поширенням штаму коронавірусу «Омікрон» у Європі влада Греції вирішила вимагати з туристів, що в'їжджають на новорічні свята, результати свіжого ПЛР-тесту. Втім, вони мають можливість підтвердити свій статус також за допомогою експрес-тесту на антиген, повідомляє місцевий ресурс Ekathimerini .

Нововведення почнуть діяти з 19 грудня, а ПЛР-тест має бути зроблений не пізніше 48 годин до в'їзду до Греції.

Зазначається, що раніше для поїздки був потрібний доказ вакцинації або одужання від COVID-19, чи негативний тест.

«Штам „Омікрон“ спонукав нашу країну вжити разових заходів для іноземних відвідувачів», — сказав офіційний представник уряду Янніс Ойконому, за словами якого, нові обмеження мають на меті стримати поширення пандемії і надати грекам більше часу для отримання додаткових (бустерних) доз вакцини.

Нагадаємо, Італія закрила в'їзд для українських туристів з 16 грудня. Загалом поїздки можливі, але громадянам, які в'їжджають, доведеться підтвердити документами, що мета приїзду — справді важлива. Індивідуальні подорожі, зимовий організований туризм до таких не належать. Особам, які мають підстави для в'їзду в Італію, доведеться заповнити онлайн-форму санітарного контролю Passenger Locator Form, зробити ПЛР-тест (дійсний 72 години) або експрес-тест на COVID-19 (дійсний 24 години), пройти 10 днів самоізоляції та зробити повторний молекулярний чи експрес-тест.

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