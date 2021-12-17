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Подруга не пустила модель на своє весілля, оскільки вона була надто гарна — відео зі скаргою красуні набрало п'ять мільйонів переглядів

0:08 18 грудня 2021
Алена Йилдиз

Модель із Німеччини Алена Йилдиз поскаржилася в соцмережі TikTok на свою близьку подругу, яка відкликала її запрошення на весілля. Подруга визнала, що 21-річна Альона виглядає надто гарною у сукні, яку обрала сама наречена. Дівчина показала свої фото в тій самій сукні. Відео стало вірусним, набравши понад 5,1 мільйона переглядів.

Багато хто підтримав модель, висловивши їй своє співчуття. «Це вона обрала сукню, так що могла просто попросити вас змінити вбрання, ніж грубо відмовити в запрошенні», «Чому тоді вона просто не обрала іншу сукню?», — писали користувачі. Багато хто, правда, згоден з тим, що сукня для весілля і справді надто зухвала.

При цьому деякі зазначили, що Алена на диво схожа на американську співачку Аріану Гранде.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Вона, мабуть, ненавидить наречену»: фанатів шокувала сукня Кендал Дженнер на весіллі її подруги.

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