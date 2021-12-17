Король Нідерландів вибачився за святкування 18-річчя своєї дочки

Король Нідерландів Віллем-Олександр вибачився за вечірку на честь 18-річчя своєї старшої дочки принцеси Катарини-Амалії, яка раніше відмовилася від грошової допомоги з державної скарбниці .

Її Високість святкувала свій день народження у саду палацу у Гаазі 7 грудня. Як пише видання The Guardian, на вечірку спадкоємиці престолу було запрошено 21 особу. Усі вони були вакциновані та пройшли тести. Проте існуючі в країни правила, введені через пандемію коронавірусу, допускають присутність лише чотирьох гостей.

Деякі ЗМІ писали, що гостей принцеси було близько сотні, проте цю інформацію заперечили. Але королівській сім'ї довелося дати пояснення.

Віллем-Олександр зізнався прем'єр-міністру Марку Рютте, що вечірка була недоречною. «Король повідомив мені, що, поміркувавши, зрозумів, що організовувати збір людей було поганою ідеєю… Сім'я прагнула відповідально ставитися до правил, проводячи збори на відкритому повітрі та вживаючи запобіжних заходів», — написав Рютте в листі до парламенту.

Раніше «ФАКТИ» писали — Принцесу Нідерландів засікли на студентському мітингу протесту.

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