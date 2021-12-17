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Популярну мексиканську актрису та співачку розстріляли на вулиці, коли вона чекала сина з тренування

12:32 17 грудня 2021
Таня Мендоса

У місті Куернавака, столиці штату Морелос, було вбито популярну мексиканську актрису та співачку Таню Мендосу. Як повідомляє видання Daily Star, 42-річну жінку розстріляли на вулиці двоє невідомих, які під'їхали на мотоциклі, коли вона з групою інших батьків чекала на свого 11-річного сина, що був на спортивному тренуванні.

Мендоса — зірка безлічі фільмів та серіалів, у тому числі популярної драми 2005 року про наркокартель «Королева півдня». Вона також відома за картинами «Ціна твого кохання», «Безмовний герой», «Терор у музеї», «24 години на зникнення трупа» та «100 кілограмів свинцю».

У 2010 році Мендоса, її чоловік Рафаель Санчес Рохас та їхній маленький син стали жертвами викрадення. Їх викрала та побила місцева банда. За кілька годин сім'ю відпустили. За цей час їхній будинок був пограбований. Пізніше банда зв'язалася з Мендосою, зажадала грошей і веліла забиратися з Морелоса. З того часу актрисі неодноразово загрожували смертю.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у США застрелили 22-річну акторку, яка у дитинстві знялася у фільмі «Звірі дикого Півдня».

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