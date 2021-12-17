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Підозрюють підпал: у Японії 27 людей загинули під час пожежі в психіатричній клініці

9:54 17 грудня 2021
Пожежні біля будинку

У центрі японського міста Осака в одній з восьмиповерхових будівель спалахнула пожежа. Епіцентр займання знаходився на четвертому поверсі, де розташована психіатрична клініка. За попередніми даними, загинули щонайменше 27 людей.

Як повідомляє Kyodo News, поліція підозрює підпал. Повідомляється, що до клініки прийшов літній чоловік — один із пацієнтів. Він приніс із собою паперовий пакет, з якого витекла легкозаймиста рідина, і підпалив її.

Пожежники впоралися із вогнем за 30 хвилин. Проте людей вже було не врятувати. Вигоріла площа приблизно 20 квадратних метрів.

Раніше «ФАКТИ» писали — Нічна пожежа у Києві: на Оболоні горіли павільйони на ринку.

Фото KYODO

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