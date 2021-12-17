Конкурс «Міс світу» скасували за кілька годин до початку: названо причину

У той час, як в Ізраїлі днями успішно відбувся конкурс «Міс Всесвіт», інший престижний міжнародний конкурс краси, «Міс світу-2021», який мав відбутися в Пуерто-Рико в ніч проти 17 грудня, скасували на невизначений термін за кілька годин до початку. Про це офіційно оголосив у соцмережах оргкомітет конкурсу.

Це було зроблено після того, як у низки учасниць, а також технічного персоналу конкурсу виявили коронавірус. Захворіли щонайменше 17 людей — у тому числі «Міс Індонезія», «Міс Індія», «Міс Малайзія». Дівчата та їхні сусідки по кімнаті відправлені на самоізоляцію.

Нової дати проведення фіналу ще не призначили. Він має відбутися у межах найближчих 90 днів.

Представлятиме Україну на конкурсі 22-річна Олександра Яремчук. «Був дуже важкий місяць, як морально, так і фізично! Розчарована та засмучена, адже багато часу, сил та енергії було віддано на підготовку», — отреагувала на новину Олександра в Instagram.

Раніше «ФАКТИ» писали — Червона вишивка та об'ємний вінок: «Міс Україна» Олександра Яремчук показала вбрання для конкурсу «Міс світу».

Фото Instagram

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